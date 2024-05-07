В Бишкеке более 8 тысяч нарушений ПДД за неделю выявили автоинспекторы

С 29 апреля по 5 мая 2024 года в Бишкеке оштрафовали за различные нарушения ПДД 8 тысяч 355 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.
Из них:
— 71 протокол составили на пьяных водителей;
— 146 протоколов за нарушение порядка регистрации ТС;
— 92 протокола за управление авто без соответствующих документов;
— 5 тысяч 268 протоколов за невыполнение требований дорожных знаков;
— 52 водителя оштрафовали за незаконную тонировку передних боковых стекол;
— 1 тысяча 2 штрафа составлены за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;
— 1 тысяча 724 – другие нарушения ПДД.
Всего с 29 апреля по 5 мая 2024 года на столичные штрафстоянки водворены 990 авто.