В Бишкеке более 8 тысяч нарушений ПДД за неделю выявили автоинспекторы

С 29 апреля по 5 мая 2024 года в Бишкеке оштрафовали за различные нарушения ПДД 8 тысяч 355 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.

Из них:

— 71 протокол составили на пьяных водителей;

— 146 протоколов за нарушение порядка регистрации ТС;

— 92 протокола за управление авто без соответствующих документов;

— 5 тысяч 268 протоколов за невыполнение требований дорожных знаков;

— 52 водителя оштрафовали за незаконную тонировку передних боковых стекол;

— 1 тысяча 2 штрафа составлены за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

— 1 тысяча 724 – другие нарушения ПДД.

Всего с 29 апреля по 5 мая 2024 года на столичные штрафстоянки водворены 990 авто.