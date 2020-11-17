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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Кыргызстане началась акция по поддержке женщин, пострадавших от насилия

В Кыргызстане при поддержке Программы развития ООН запустили акцию «Нет насилию». Об этом сообщили в организации B2B.

По ее данным, в Кыргызстане семейному насилию подвергается каждая четвертая женщина. Пострадавшие вынуждены искать приют в кризисных центрах, которые оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.

Для того чтобы поучаствовать в акции, нужно купить одну из вещей в Instagram-магазине или перечислить любые денежные средства на счет «Элсом» — 0556999222.

«Все вырученные деньги передадут кризисному центру «Ак-журок» в городе Оше. Он уже помог более 20 тысячам женщин с 2009 года, предоставляя бесплатный приют и социальную поддержку по всей южной части страны. Принимая участие, вы не только поможете пострадавшим от насилия, но и выражаете несогласие с насильственным отношением к женщинам», — проинформировали в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173328/
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