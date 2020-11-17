Вакцинацию против гриппа прошли более 297 тысяч кыргызстанцев

На сегодня вакцины от гриппа получили 297 тысяч 102 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, на платной основе в частных медцентрах вакцинацию прошли 6 тысяч 750 кыргызстанцев.

«Мы также планируем, что до 25 ноября в Кыргызстан прибудет очередная партия вакцин — 550 тысяч доз», — проинформировал чиновник.

Алымкадыр Бейшеналиев также коснулся вопроса компенсационных выплат медработников, заболевших при работе в пандемию коронавируса. На сегодня 479 медиков получили по 200 тысяч сомов.