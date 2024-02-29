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Общество

Более 4 тысяч случаев кори с начала года зарегистрировано в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала 2024 года до 27 февраля зарегистрировали 4 тысячи 78 случаев кори. Об этом сообщил Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в столице, Чуйской и Джалал-Абадской областях:

  • в Бишкеке выявили 1 тысячу 207 случаев;
  • в Оше — 226;
  • в Ошской области — 602;
  • в Баткенской — 100;
  • в Чуйской — 961;
  • в Джалал-Абадской — 803;
  • в Таласской — 68;
  • в Иссык-Кульской — 65;
  • в Нарынской — 46.

До 85 процентов заболевших — дети до 10 лет.

Среди взрослых зафиксированы заболевшие в возрасте от 20 до 29 лет (196 случаев, или 4,8 процента) и от 30 лет и старше (162 случая, или 3,9 процента).

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Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

В ответ на вспышку усилена плановая иммунизация по всей территории республики; проводится вакцинация среди контактных лиц с больным корью, а также обучают учителей и медицинских работников в Бишкеке и регионах страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287869/
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