Более 4 тысяч случаев кори с начала года зарегистрировано в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала 2024 года до 27 февраля зарегистрировали 4 тысячи 78 случаев кори. Об этом сообщил Республиканский центр иммунопрофилактики.
По его данным, активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в столице, Чуйской и Джалал-Абадской областях:
- в Бишкеке выявили 1 тысячу 207 случаев;
- в Оше — 226;
- в Ошской области — 602;
- в Баткенской — 100;
- в Чуйской — 961;
- в Джалал-Абадской — 803;
- в Таласской — 68;
- в Иссык-Кульской — 65;
- в Нарынской — 46.
До 85 процентов заболевших — дети до 10 лет.
Среди взрослых зафиксированы заболевшие в возрасте от 20 до 29 лет (196 случаев, или 4,8 процента) и от 30 лет и старше (162 случая, или 3,9 процента).
Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.
В ответ на вспышку усилена плановая иммунизация по всей территории республики; проводится вакцинация среди контактных лиц с больным корью, а также обучают учителей и медицинских работников в Бишкеке и регионах страны.