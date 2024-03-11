Вспышка кори. Медработники готовятся ко второму этапу дополнительной иммунизации

Специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики обучают медицинских работников в рамках подготовки ко второму этапу кампании по дополнительной иммунизации против кори и краснухи.

По данным центра, ситуация по кори в Кыргызстане продолжает оставаться напряженной. На 5 марта 2024 года в республике зарегистрировано более 4,8 тысячи случаев.

Циркуляция вируса интенсивна в Бишкеке, Джалал-Абадской, Чуйской и Ошской областях.

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Тренинги проходят в столице, а также в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Основной целью обучения является повышение потенциала медиков для расширения информированности населения.

В программе — информация о кори и краснухе, сведения об эпидемиологической ситуации в стране, инструкции по применению вакцины, вопросы о медицинских противопоказаниях и предосторожности при вакцинации. Обучение поможет медработникам выстроить правильную коммуникацию с населением, особенно с родителями детей, среди которых будет проводиться иммунизация, считают в РЦИ.