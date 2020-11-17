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Общество

В Токмакской территориальной больнице открыли новое родильное отделение

В Токмакской территориальной больнице открыли новое родильное отделение. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, строительство родильного отделения полностью профинансировано общественным объединением «Центр Ас-Сафа» на $826 тысяч.

«Строительство начато в августе 2019 года. Новый двухэтажный корпус, рассчитанный на 30 коек, отвечает всем современным требованиям. Комфортабельные палаты, два родильных зала, операционная, палата интенсивной терапии для новорожденных, комнаты для медицинского персонала, установлен лифт», — отметили в ведмостве.

Кроме этого, «Центр Ас-Сафа» поставил все необходимое медицинское оборудование: аппараты УЗИ, искусственной вентиляции легких, СИПАП, а также кувезы, рециркуляторы, веновизор, мониторы для новорожденных.

Территория вокруг нового здания облагорожена за счет местного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173289/
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