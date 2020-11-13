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Общество

В Погранслужбе объяснили причины затора на кыргызско-казахской границе

Причиной затора на кыргызско-казахской границе стала проверка водителей на наличие у них ПЦР-анализов на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС.

«Согласно распоряжению главного санитарного врача республики Казахстан, въезжающие на территорию РК водители должны иметь при себе справку о том, что они не больны коронавирусом. Эта норма не касается тех, кто едет через республику транзитом. На санитарно-эпидемиологическом посту задерживают лишь тех, у кого нет необходимых для пересечения границы медицинских документов. На 23.15 у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» скопилось порядка 110 машин», — рассказали в ведомстве.

В Погранслужбе отметили, что водителей прежде не раз предупреждали о новых правилах пересечения границы.

В свою очередь дальнобойщики, оказавшиеся в многокилометровой пробке, уверяют, что у казахской границы собралось уже около 400 машин. Пограничный пункт не могут проехать в том числе и те, кто движется через Казахстан транзитом.

24.kg
Фото 24.kg. Очередь из фур на кыргызско-казахской границе

«Колонна растянулась от КПП до объездной дороги и дальше. Уже около 400 большегрузов. Пробка протяженностью километров пять. Мы многие едем транзитом, но все равно не можем пересечь границу. Вынуждены простаивать в очереди часами без воды, без еды, без элементарных условий, в отсутствие даже туалетов. Про то, что нужна какая-то справка, практически никто не знал. Вот так у нас государственные службы информируют людей. Где сейчас брать эти справки? Как люди бросят без присмотра груженые фуры? Справка действует всего три дня. А у нас здесь дальнобойщики со всей страны. Кто-то сдал, но не успел в короткий срок пересечь границу. Как им теперь быть? Это какой-то бред и искусственные препоны!» — возмущается водитель фуры Юрий Иванов.

Накануне, напомним, на кыргызско-казахской границе в районе КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовался затор. Водители фур сообщили, что в течение дня они не смогли сдвинуться дальше 100 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172845/
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