В Афганистане убили журналиста «Радио Свобода»

В Афганистане убит журналист местной службы «Радио Свобода» Илиас Даеи. Об этом сообщило радио «Озоди» со ссылкой на шефа бюро Сами Махди.
По данным издания, машина журналиста была подорвана магнитной миной, прикрепленной на автомобиль.
Трагедия произошла сегодня утром в городе Лашкаргах на юге страны. От взрыва также пострадали трое человек, включая брата Даеи и двух прохожих, один из которых ребенок.
Ответственность за покушение никто на себя не взял.
Сообщается, что пять дней назад в Кабуле магнитной бомбой был подорван также бывший телеведущий Ям Саиваш.