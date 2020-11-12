В Афганистане убили журналиста «Радио Свобода»

В Афганистане убит журналист местной службы «Радио Свобода» Илиас Даеи. Об этом сообщило радио «Озоди» со ссылкой на шефа бюро Сами Махди.

По данным издания, машина журналиста была подорвана магнитной миной, прикрепленной на автомобиль.

Трагедия произошла сегодня утром в городе Лашкаргах на юге страны. От взрыва также пострадали трое человек, включая брата Даеи и двух прохожих, один из которых ребенок.

My colleague and dear friend, Elyas Dayee, lost his life in a terrorist attack this morning in Lashkargah. He was gentleman. Always had signature smile. This is a terrible news. Elyas, you will be remembered dearly. pic.twitter.com/C2rf8Baw5S — Sami Mahdi (@Samiullah_mahdi) November 12, 2020

Ответственность за покушение никто на себя не взял.

Сообщается, что пять дней назад в Кабуле магнитной бомбой был подорван также бывший телеведущий Ям Саиваш.