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Общество

В Чуйской и Ошской областях мобильные бригады окажут бесплатную правовую помощь

Министерство юстиции возобновляет работу по предоставлению бесплатной правовой помощи населению через акцию «Автобус Солидарности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, мобильные группы, сформированные из числа специалистов территориальных государственных органов, с 12 ноября начнут выезды в населенные пункты Чуйской области, с 13 ноября — Ошской области.

В один день «Автобус Солидарности» будет охватывать по два населенных пункта. Встречи населения со специалистами будут проходить на базе айыл окмоту с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Граждане смогут получить бесплатные правовые консультации по вопросам гражданского, семейного, трудового, земельного права, государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, регистрации населения и актов гражданского состояния и прочее.

С графиком выездов «Автобуса Солидарности» по Чуйской области можно ознакомиться по ссылкеЗдесь график выездов по Ошской области.

Отметим, ранее в рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке МИД Финляндии, Министерству юстиции были переданы два микроавтобуса Nissan Urvan.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172823/
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