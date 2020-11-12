Нуждающимся работникам культуры предоставят бесплатное жилье

Министерство культуры, информации и туризма начало работу по предоставлению бесплатного жилья своим работникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, в целях оказания поддержки нуждающимся сотрудникам культуры министерство заключило соглашение с одной из отечественных строительных компаний о безвозмездной передаче недвижимого имущества.
На основании указанного договора застройщик обязуется безвозмездно предоставлять по однокомнатной квартире сотрудникам культуры в течение трех лет с момента подписания.
Минкультуры создаст специальную комиссию и рассмотрит кандидатуры нуждающихся сотрудников в жилье. Раздача квартир будет осуществляться путем жеребьевки.
Условия для получения квартиры:
- возраст от 30 лет на момент получения жилья и до 65 лет;
- наличие общего трудового стажа не менее 5 лет или стажа работы на текущем месте работы не менее 3 лет (приоритет у проработавших в системе культуры 5 и более лет);
- отсутствие у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей участника собственного жилья;
- отсутствие каких-либо гражданско-правовых сделок с жилым помещением за последние 3 года до даты подачи заявления у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей.
Отмечается, что при рассмотрении заявлений участников первоочередное право на получение жилья предоставляется:
- многодетным семьям, имеющим 5 и более детей;
- лицам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья;
- матерям-одиночкам, воспитывающим трех и более детей;
- инвалидам 1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп;
- не имеющим собственного жилья и земельного участка, проявившим способности в области культуры, искусства и занявших призовые места в международных фестивалях и конкурсах.