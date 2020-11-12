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Общество

Нуждающимся работникам культуры предоставят бесплатное жилье

Министерство культуры, информации и туризма начало работу по предоставлению бесплатного жилья своим работникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целях оказания поддержки нуждающимся сотрудникам культуры министерство заключило соглашение с одной из отечественных строительных компаний о безвозмездной передаче недвижимого имущества.

На основании указанного договора застройщик обязуется безвозмездно предоставлять по однокомнатной квартире сотрудникам культуры в течение трех лет с момента подписания.

Минкультуры создаст специальную комиссию и рассмотрит кандидатуры нуждающихся сотрудников в жилье. Раздача квартир будет осуществляться путем жеребьевки.

Условия для получения квартиры:

  • возраст от 30 лет на момент получения жилья и до 65 лет;
  • наличие общего трудового стажа не менее 5 лет или стажа работы на текущем месте работы не менее 3 лет (приоритет у проработавших в системе культуры 5 и более лет);
  • отсутствие у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей участника собственного жилья;
  • отсутствие каких-либо гражданско-правовых сделок с жилым помещением за последние 3 года до даты подачи заявления у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей.

Отмечается, что при рассмотрении заявлений участников первоочередное право на получение жилья предоставляется:

  • многодетным семьям, имеющим 5 и более детей;
  • лицам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья;
  • матерям-одиночкам, воспитывающим трех и более детей;
  • инвалидам 1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп;
  • не имеющим собственного жилья и земельного участка, проявившим способности в области культуры, искусства и занявших призовые места в международных фестивалях и конкурсах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172743/
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