Нуждающимся работникам культуры предоставят бесплатное жилье

Министерство культуры, информации и туризма начало работу по предоставлению бесплатного жилья своим работникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целях оказания поддержки нуждающимся сотрудникам культуры министерство заключило соглашение с одной из отечественных строительных компаний о безвозмездной передаче недвижимого имущества.

На основании указанного договора застройщик обязуется безвозмездно предоставлять по однокомнатной квартире сотрудникам культуры в течение трех лет с момента подписания.

Минкультуры создаст специальную комиссию и рассмотрит кандидатуры нуждающихся сотрудников в жилье. Раздача квартир будет осуществляться путем жеребьевки.

Условия для получения квартиры:

возраст от 30 лет на момент получения жилья и до 65 лет;

наличие общего трудового стажа не менее 5 лет или стажа работы на текущем месте работы не менее 3 лет (приоритет у проработавших в системе культуры 5 и более лет);

отсутствие у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей участника собственного жилья;

отсутствие каких-либо гражданско-правовых сделок с жилым помещением за последние 3 года до даты подачи заявления у участника, супруга (супруги) участника и несовершеннолетних детей.

Отмечается, что при рассмотрении заявлений участников первоочередное право на получение жилья предоставляется: