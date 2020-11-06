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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке устраняют дефекты на дорогах, отремонтированных на средства КНР

В Бишкеке устраняют дефекты на дорогах, отремонтированных в рамках первой фазы проекта реконструкции на средства КНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В муниципалитете отметили, что работы по устранению дефектов проводятся за счет подрядчика, с местного бюджета не выделяется ни сома. «На каждую отремонтированную улицу дается двухгодичная гарантия, срок которой истекает этой осенью», — говорится в сообщении.

На улице Акиева от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева проводится замена поврежденных тротуарных плит. На улице Токтоналиева от улицы Масалиева до улицы Медерова приводят в порядок дорожные бордюры и убирают строительный мусор. «Но на обочинах припаркованы машины, в связи с этим наблюдаются небольшие промедления в работе. Дорогие автовладельцы! Убедительно просим вас не оставлять автотранспорт вдоль проезжей части», — сказали в мэрии.

По ее данным, дефекты выявляет межведомственная комиссия в составе специалистов городских инженерных и строительных служб, районных акимиатов, МТУ и представителей подрядной организации. «Мы обходим каждую улицу, по поврежденным участкам составляем дефектный акт, на основании которого ведутся работы», — добавили в муниципалитете.

Напомним, что в рамках первой фазы построено и отремонтировано 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172274/
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