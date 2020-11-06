В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 512 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 512 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 118 человек, Оше — 33, Чуйской области — 57, Ошской — 77, Таласской — 8, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 108, Баткенской — 86.

За весь период выздоровели 52 тысячи 855 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.