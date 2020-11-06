В Кыргызстане за сутки выявили 439 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 166 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 55, Ошской — 24, Таласской — 17, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 52.

С марта в республике зарегистрировали 61 тысячу 748 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.