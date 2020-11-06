Афиша Бишкека на выходные: выставки, KitepFest и концерт

Выставки, ярмарки

7 ноября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

7-8 ноября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана и художников из Оша

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 8 ноября. Выставка «Реальная архитектура 2»

Экспозиция представила конкурсные работы, концептуальные проекты и проекты жилых, общественных зданий и сооружений, застройки жилых районов, организацию общественных пространств. В числе участников выставки ведущие проектировщики и архитекторы Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

1-9 ноября. Ярмарка цветов Будут представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Central Bazaar, 10.00-21.00.

Концерты, выступления

7 ноября. Концерт Tengri music

В программе «Струнная серенада» Петра Чайковского и много еще чего другого в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас». Будут и сюрпризы. Наличие маски и соблюдение дистанции обязательны.

Парк Здоровья, 15.00.

7 ноября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

7 ноября. Выступление Vapours (Великобритания)

Выступит инди-рок-исполнитель из Ливерпуля.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Кино

2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека

Тема фестиваля «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?» Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.

Программа по ссылке.

Акции, семинары, мастер-классы

7 ноября. KitepFest 2020

Спикеры расскажут о текущих проектах, образовательном контенте, борьбе и терпении. Для желающих посетить экскурсию по Канту сбор на площади Победы в 8.45.

Чуйская областная библиотека (Кант), 14.30.

7 ноября. Практический йога-семинар «От тревоги к спокойствию»

Вы узнаете, почему тревога притягивает проблемы, как довериться себе, о методах устранения волнения. Получите опыт практики асан, медитации с мантрой, диафрагмального дыхания.

Улица Тоголока Молдо, 59, 12.00.

7 ноября. Поход к хижине Рацека

Хижина Рацека была небольшим каменным строением, служившим надежным укрытием для путешественников и альпинистов на их пути. Сейчас это целый базовый лагерь, находящийся на высоте 3 тысячи 300 метров, по пути к леднику Ак-Сай. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 7.00.

8 ноября. Вечер-читальня «Белый пароход»

Вы услышите произведение в исполнении чтеца, а также окунетесь в мир волшебства благодаря арт-сопровождению. Микрорайон «Асанбай», 27/1, 19.00.

Для детей

7 ноября. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить феттучини в сливочном соусе с курицей и грибами, рогалики с апельсиновым джемом. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.