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Общество

БГК готов выделить более 8 миллионов сомов для профилактики и лечения ВИЧ

БГК готов выделить более 8 миллионов сомов для профилактики и лечения ВИЧ в столице. Об этом сообщила пресс-служба ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР».

По ее данным, сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК заслушана городская программа по преодолению ВИЧ-инфекции.

«Председатель комиссии Рысбай Аматов, а также депутаты, входящие в состав комиссии, поддержали принятие программы и выделение финансирования в сумме 8 миллионов 690 тысяч 495 сомов. Эти денежные средства станут первым вкладом городского бюджета в программы профилактики, выявления, лечения и ухода по ВИЧ в Бишкеке», — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, в случае утверждения на эти средства Городское управление здравоохранения сможет развернуть кампанию по тестированию на ВИЧ и скринингу на Туберкулез на городских рынках, улучшить доступность средств защиты для граждан, обеспечить детским питанием детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, повысить информированность городского населения об эпидемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171798/
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