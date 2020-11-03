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Общество
Сюжет: COVID-19

Причина большого числа зараженных коронавирусом на юге — слабый иммунитет

Низкий процент иммунной прослойки является причиной большого заражения коронавирусом на юге Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Иммунная прослойка — это число людей, которые имеют иммуноглобулин G к вирусу, который вызывает COVID-19.

По словам Нурболота Усенбаева, рост заражения инфекцией наблюдается в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях, а также в Бишкеке. «Мы начали исследование по сероиммунологии. Когда мы брали анализы, то меньше всего антител у зараженных наблюдалось в Джалал-Абадской и Ошской областях. В основном болеет сельское население», — сказал он.

С марта в республике зарегистрировали 60 тысяч 279 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171754/
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