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Общество

3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин);
  • 9.00-18.00 — улица Фатьянова, 5, 7, 9;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Термечикова, Кызыл-Адыр);
  • 9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 72, 73, ОсОО «Аль-Манар»;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы);
  • 12.00-16.00 — микрорайон «Тунгуч», 58, 74, МТУ № 6;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Прохладная, Набережная, переулок Зеленый), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Дачная, Молодой Гвардии, Школьная, Строительная, Восточная), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Дачное (район ГЭС-5), Кайырма, Карла Маркса (улицы Киевская, Панфилова, Горького, Садовая, Ленина), жилмассив «Кырман» (часть);

Сокулукский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Ала-Арчинская, Пионерская);
  • 8.30-17.00 — села Шалта (улица Калмырза), Чон-Жар (улица Термечикова), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная, Зеленая), Джаны-Пахта (улица Зеленая);
  • 9.00-14.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);
  • 9.00-17.00 — поселок Южный (улицы Юбилейная, Гагарина, Комарова), село Жыламыш (улица Жыламыш);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского), Александровка (улица Куйбышева), Беловодское (улицы Октябрская, Железнодорожная), Ак-Торпок (улица Центральная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Степное;
  • 8.30-17.00 — села Монолдор (улица Кычана), Арал (улица Тезекбаева);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Хун-Чи (улицы Гагарина, Дываева), город Кант (2-й микрорайон, 16-18, 18а, 21).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (улицы Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиевой, Кант, Кок-Сай, Ала-Бука, Талас, Жамбул, Баткен, Алга, Сары-Таш, Чуй, Чаткал, Ак-Суу, Кок-Бел, Алмазар, Салихова, Циолковская, Жуковская, Солнечная, Цветочная, Чернышевского).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171626/
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