3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин);

9.00-18.00 — улица Фатьянова, 5, 7, 9;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Термечикова, Кызыл-Адыр);

9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 72, 73, ОсОО «Аль-Манар»;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы);

12.00-16.00 — микрорайон «Тунгуч», 58, 74, МТУ № 6;

13.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим).