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Общество

Художник перестарался, украшая свой дом к Хэллоуину. К нему приехала полиция

В США художник из Далласа Стивен Новак явно переусердствовал с реалистичностью, украшая свой дом и лужайку вокруг него в канун Хэллоуина. Инсталляция из окровавленных кукол размером в человеческий рост и их частей ужаснула соседей и привлекла внимание полиции. Об этом сообщает издание Dallas Observer.

Всего перед своим домом Новак разложил четыре куклы: одной из них раздавил голову сейфом, в спину второй воткнул бензопилу, в голову третьей — мачете. А четвертую куклу (точнее, ее распиленные части) положил в мешок для трупов. Все это художник обильно полил 75 литрами искусственной крови.

«Я больше всего горжусь тачкой, перевернутой по улице, полной здоровенных сумок, которая выглядит, как неудачная попытка избавиться от расчлененных тел посреди ночи. Мимо прошел ребенок и спросил, что с ними случилось. Я сказал, что они съели слишком много конфет», — приводит слова художника издательство.

Естественно, столь неожиданное украшение дома не осталось без внимания не только соседей художника, но и сотрудников полиции. Последние, впрочем, приехав на выезд и поняв, что ничего криминального не случилось, оценили творчество Новака, назвав его крутым.

из интернета
Фото из интернета. Художник украсил свой дом к Хэллоуину

По словам Новака, он каждый день ухаживает за инсталляцией. Дожди смывают бутафорскую кровь, поэтому приходится поливать манекены свежей. Художник пообещал, что в следующем году сделает вокруг дома более масштабную композицию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171423/
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