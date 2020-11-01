В Бишкеке 1 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 17 минут.
У кого намечается той
Абдибакыт Халмурзаев
Родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Прокурор Баткенской области.
Гульнур Сатылганова
Родилась 1 ноября 1968 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Певица, народная артистка КР.
Памятные даты
День работника милиции Кыргызской Республики
Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.
Он установлен постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Кыргызской автономной области образована милиция.
Международный день вегана
Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Алмаз Алдашев
Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.
Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.
Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.
Алмаз Алдашев неоднократно также говорил о том, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.
Умер в 2016-м.
Куда сходить
Культура
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
- «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;
- в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.
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