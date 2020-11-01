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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 17 минут.

У кого намечается той

Абдибакыт Халмурзаев

Родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Прокурор Баткенской области.

Гульнур Сатылганова

Родилась 1 ноября 1968 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Певица, народная артистка КР.

Памятные даты

День работника милиции Кыргызской Республики

службы по связям с общественностью мэрии города Ош
Фото службы по связям с общественностью мэрии города Ош. Праздничные мероприятия в управлении внутренних дел Оша

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.

Он установлен постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Кыргызской автономной области образована милиция.

Международный день вегана

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Алмаз Алдашев

из интернета
Фото из интернета. Алмаз Алдашев

Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.

Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.

Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.

Алмаз Алдашев неоднократно также говорил о том, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.

Умер в 2016-м.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
  • «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;
  • в Central Bazaar открылась ярмарка цветов.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171386/
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