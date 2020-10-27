Бишкекасфальтсервис вновь объявил тендер на строительство моста через Южный БЧК. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, стоимость лота осталась неизменной — 23 миллиона сомов. Длина сооружения должна быть 18 метров, ширина проезжей части — по 11 метров, тротуаров — по 3 метра с каждой стороны.

Читайте по теме Цена завышена. Почему отменен конкурс на строительство улицы Жукеева-Пудовкина

Предыдущий конкурс признали несостоявшимся из-за нарушения проведения закупки.

Напомним, столичная мэрия хочет продлить улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении и соединить с улицей Сухэ Батора. При этом через БЧК построят мост. Дорога будет шестиполосной шириной 24 метра с разделительной полосой посередине.