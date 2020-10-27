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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Бишкекасфальтсервис вновь объявил тендер на строительство моста через Южный БЧК

Бишкекасфальтсервис вновь объявил тендер на строительство моста через Южный БЧК. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, стоимость лота осталась неизменной — 23 миллиона сомов. Длина сооружения должна быть 18 метров, ширина проезжей части — по 11 метров, тротуаров — по 3 метра с каждой стороны.

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Предыдущий конкурс признали несостоявшимся из-за нарушения проведения закупки.

Напомним, столичная мэрия хочет продлить улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении и соединить с улицей Сухэ Батора. При этом через БЧК построят мост. Дорога будет шестиполосной шириной 24 метра с разделительной полосой посередине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170831/
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