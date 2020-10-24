В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 287 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 287 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 32 человека, Оше — 45, Чуйской области — 35, Ошской — 60, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 73, Баткенской — 23, Нарынской — 1.

За весь период выздоровели 47 тысяч 337 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.