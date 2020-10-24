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Общество

Глава МИД России о том, когда возобновят финансирование Кыргызстану

Выделение Кыргызстану льготного кредита в размере $100 миллионов никто не отменял. Об этом в прямом эфире RT сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой.

Во время подведения итогов переговоров глав МИД на пресс-конференции журналист поинтересовался, когда российская сторона собирается возобновлять финансовую помощь нашей стране, так как ситуация стабилизировалась и власть легитимизировалась.

«Решение Евразийского фонда развития о выделении льготного кредита в размере $100 миллионов существует, его никто не отменял. По срокам его реализации необходимо договариваться по линии этого фонда, о чем кыргызские друзья прекрасно знают. Мы подтвердили сегодня те договоренности, которые были согласованы с предыдущим правительством. Сейчас главный вопрос заключается в определении сроков предоставления средств от указанного фонда», — рассказал Сергей Лавров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170597/
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