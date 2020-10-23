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Общество

Гражданам России на Иссык-Куле стали доступны бесплатные юридические услуги

Юридическая клиника при Иссык-Кульском юридическом институте начнет оказывать бесплатные услуги гражданам России. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, проект реализуется при поддержке представительства Россотрудничества в КР, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Ассоциации юридических клиник Кыргызстана.

«Специалисты юридической клиники будут консультировать по гражданскому, административному и уголовному праву Кыргызстана, помогать в подготовке правовых документов, запросов, исковых заявлений», — проинформировали в центре.

Адрес юридической клиники: город Каракол, улица Тыныстанова, 46 (здание Иссык-Кульского юридического института КГЮУ). Телефон: 0708888405.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170508/
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