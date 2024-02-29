Усилена государственная юридическая помощь. Президент подписал законы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства
Закон принят Жогорку Кенешем 10 января 2024 года.
В Кодексе о правонарушениях конкретизирована норма и уточнено, что лицо, привлекаемое к ответственности за правонарушение, имеет право на квалифицированную юридическую помощь за счет государства в порядке, установленном законодательством о гарантированной государством юридической помощи.
Внесены изменения в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи», согласно которым:
- статус, ведение реестра и порядок деятельности параюристов определяются кабинетом министров;
- определен перечень лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи по делам о правонарушениях, в рамках гражданского судопроизводства;
- дополнен перечень лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи в рамках административного судопроизводства (в том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам);
- в случаях, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством, ходатайствующее лицо обеспечивается адвокатом из реестра на основании определения суда;
- определен перечень случаев замены адвоката по решению координатора (уполномоченного должностного лица, обеспечивающего предоставление гарантированной государством юридической помощи);
- определен перечень случаев, по которым действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может быть приостановлено;
- определен перечень оснований для отказа в предоставлении квалифицированной юридической помощи по уголовным, гражданским и административным делам, а также порядок обжалования данного отказа;
- определен перечень мер воздействия, применяемых к адвокату, а также порядок обжалования данных мер;
- гражданам по делам о признании судом недееспособными квалифицированная юридическая помощь не предоставляется;
- без учета дохода квалифицированная юридическая помощь в рамках административного судопроизводства помощь предоставляется в том числе лицам по вопросам предоставления статусов кайрылмана, беженца, лица без гражданства, вынужденного переселенца;
- стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи утверждаются подведомственным подразделением уполномоченного органа по координации и реализации политики в сфере гарантированной государством юридической помощи;
- по решению координатора адвокат заменяется в том числе в случае временного приостановления или лишения адвокатской лицензии;
- для обеспечения качества гарантированной государством юридической помощи подведомственное подразделение уполномоченного государственного органа осуществляет мониторинг, оценку качества консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи, разрабатываемая и утверждаемая подведомственным подразделением уполномоченного органа и совместно с адвокатурой.