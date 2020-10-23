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Общество

Жители города Ош задолжали за теплоснабжение почти 60 миллионов сомов

У жителей Оша 60 миллионов сомов долга за теплоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в городе активизируют разъяснительную работу среди населения по погашению задолженности за тепло.

Согласно распоряжению мэра Оша Таалайбека Сарыбашова, в связи с прогнозируемым похолоданием с 22 октября началась работа по подаче тепла в социальные объекты и жилые дома.

Соответствующим органам дали поручения усилить работу по погашению задолженности среди потребителей вплоть до приостановления подачи тепла злостным неплательщикам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170421/
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