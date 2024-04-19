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Общество

В Бишкеке 22 апреля проведут регламентные испытания на плотность тепловых сетей

В Бишкеке 22 апреля проведут регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей. Об этом сообщает филиал ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть».

Работы пройдут в:

  • центре города севернее улицы Льва Толстого от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманжан Датки (рынок «Мадина»);
  • вдоль линии железной дороги от ТЭЦ до улицы Ибраимова, проспект Шабдана Баатыра от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;
  • проспекте Чуй от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;
  • улица Ибраимова от проспекта Чуй до железной дороги;
  • южной части города (улица Жукеева-Пудовкина от железной дороги до улицы Кулатова).

«Регламентные испытания необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения в отопительный период, при этом возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопления зон тепловых сетей», — отметили в ведомстве.

Горожан и водителей просят быть внимательными на дорогах и в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в диспетчерскую службу филиала ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» по телефону: 0312568558 или в центр поддержки потребителей по телефонам: 0312611169, 1980 (с телефонов «Кыргызтелеком»), 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Напомним, в Бишкеке с 22 апреля до 1 июня 2024 года не будет горячей воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292019/
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