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Общество

Состояние Гульнары Каримовой резко ухудшилось. У нее двусторонняя пневмония

Состояние Гульнары Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана, отбывающей наказание в колонии, сильно ухудшилось за прошедшие несколько дней. Об этом на своей странице в Instagram написала ее дочь Иман Каримова.

«Наших адвокатов осведомили в телефонном звонке, что Гульнара сейчас находится в санчасти с сильным воспалением обоих легких. Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения также запрещено. Это явная попытка лидера РУз Шавката Мирзиеева избавиться от политического противника и дочери своего предшественника», — отметила она.

Иман Каримова также добавила, что все усилия юристов, детей и близких ей людей создать ей условия для лечения намеренно блокируются со ссылкой на приказ из администрации президента Узбекистана.

Известно, что аккаунт Иман Каримовой iman.k17 в Instagram ведут юристы, а не она лично.

Напомним, что в марте текущего года суд, исследовав материалы уголовного дела, признал Гульнару Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлениях. Дочь первого главы государства тогда приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170372/
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