Проект детальной планировки недействителен: принят с нарушением регламента

Скандальный Проект детальной планировки центральной части Бишкека, который, по мнению юристов, экспертов и горожан, несет угрозу неприкосновенности частной собственности, продолжает действовать. Несмотря на то что в суде идет разбирательство по иску юриста Эрика Ирискулбекова к столичным властям об отмене ПДП, приостановить его действие в Административном суде Бишкека отказались.

Почему просили приостановить действие ПДП на период судебного разбирательства Пока суд не удовлетворил иск граждан, ПДП считается действительным, а значит, на его основании могут разрабатывать планы застройки, утверждать строительство объектов в описанных участках и вести любую другую согласительную деятельность на основании ПДП. Проект детальной планировки, напомним, один из основных документов в градостроительной сфере, выше него по иерархии только Генеральный план Бишкека. Почему суд отказал В решении указано, что непринятие мер по приостановлению действия ПДП не может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Но у горожан появилась новая надежда. Впервые за почти год столичные власти вышли на открытый разговор с обеспокоенными бишкекчанами. В рамках диалога, который состоялся в 24.kg, мэр Бишкека Азиз Суракматов признал, что в документе много спорных моментов.

ПДП непонятный, и его не видно, здесь я согласен. Его почему-то засекретили, хотя это наш продукт. Данный ПДП позволяет, видимо, в каких-то моментах его видоизменять, а он изменяться не должен. Азиз Суракматов

Градоначальник несколько раз заявил, что он готов отменить ПДП, если документ вызывает столько споров и есть нарушения. Кстати, о несоответствиях столичная прокуратура заявила еще восемь месяцев назад — в феврале 2020 года. Именно тогда надзорный орган внес в мэрию представление об устранении нарушений, но с тех пор столичные власти так и не нашли времени для одного из важнейших документов в градостроительстве. О подводных камнях в ПДП неоднократно писали в 24.kg. К примеру, он может послужить механизмом для изъятия частной собственности, что подтвердили и в Бишкекглавархитектуре. А в Градостроительном проектном институте (ГПИ) и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит.

О том, что ПДП — это «бомба замедленного действия», заявил и действующий депутат Бишкекского городского кенеша Рыспай Аматов. «Я всех предупреждал и уговаривал депутатов не утверждать ПДП, так как в нем заложены бомбы, которые вот как раз мы сегодня обсуждаем, и я сам столкнулся с этой бомбой. К великому сожалению, хотели одно, а получили совсем другое», — добавил он.

Если этих аргументов для мэра недостаточно, мы приводим еще один. ПДП не может действовать — его приняли с нарушениями регламента сами же депутаты БГК.

Порядок голосования определяется регламентом Бишкекского городского кенеша. Депутаты принимают решения на сессиях открытым, тайным и поименным голосованием. К сожалению, поименного голосования при принятии ПДП не было, а значит, горожане не узнают своих «героев». Хотя одного нам опознать все же удалось. Именно он, кстати, и нарушил регламент.

На видео депутат с левой стороны экрана — член фракции «Республика — Ата Журт» Алымбек Бактыбеков. Он, кстати, учредитель и руководитель ЗАО «Группа компаний АККА», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. В БГК — член комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре. Обратите внимание, Алымбек Бактыбеков голосует дважды — за себя и зарегистрировавшегося, но отсутствующего в момент голосования однопартийца.

Что по этому поводу гласит регламент БГК РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО КЕНЕША. Глава 11. Порядок голосования и принятия решений. § 1. Общие положения по процедуре голосования. 142. Депутат городского кенеша лично осуществляет свое право на голосование. 143. При голосовании по одному вопросу депутат городского кенеша имеет один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения. 144. Депутат городского кенеша, отсутствующий во время голосования, не вправе подавать свой голос после завершения голосования. РАЗДЕЛ V. АППАРАТ ГОРОДСКОГО КЕНЕША Глава 30. Порядок осуществления контроля за соблюдением регламента городского кенеша и меры ответственности за его нарушения. 305. Постановления, принятые с нарушением регламента городского кенеша, недействительны с момента их принятия.

То есть согласно законодательству Проект детальной планировки центральной части Бишкека не может считаться действительным.

Если наши объяснения оказались непонятными, приводим наглядный пример, как депутаты БГК должны и не должны голосовать.



