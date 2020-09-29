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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Суд отказал горожанам в приостановлении действия Проекта детальной планировки

Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

В решении отмечается, что истцами оспаривается постановление Бишкекского городского кенеша об утверждении ПДП и непринятие мер по его приостановлению не может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Эрика Ирискулбекова
Фото Эрика Ирискулбекова. Определение административного суда Бишкека

Напомним, что ранее прокуратура столицы ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166754/
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