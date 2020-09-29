Суд отказал горожанам в приостановлении действия Проекта детальной планировки

Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

В решении отмечается, что истцами оспаривается постановление Бишкекского городского кенеша об утверждении ПДП и непринятие мер по его приостановлению не может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Фото Эрика Ирискулбекова. Определение административного суда Бишкека

Напомним, что ранее прокуратура столицы ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.