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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 415 преступлений и правонарушений

В Кыргызстане за прошедшие сутки произошло 415 преступлений и правонарушений. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«На 15 октября в ЕРПП зарегистрировано 284 преступления и 131 правонарушение. Сотрудниками милиции ведется работа по расследованию всех фактов и обращений граждан», — сообщили в ведомстве.

По его данным, добровольческие отряды дружин сегодня сформированы во всех регионах. Всего на охране общественного порядка задействовано около 10 тысяч дружинников.

Милиция также призывает к соблюдению в Бишкеке требований режима ЧП и комендантского часа и просит с пониманием отнестись к введенным ограничениям и правилам.

Напомним, на территории Бишкека продолжает действовать введеное ранее чрезвычайное положение, с 22.00 до 5.00 — комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169506/
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