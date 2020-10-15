В Кыргызстане еще 32 медика заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 32 медицинских работника. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заразились 2 медика, в Чуйской области — 1, в Баткенской — 8, в Таласской — 6, в Джалал-Абадской — 14, в Иссык-Кульской — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны четыре медика, из домашней самоизоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 488, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 113.