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Общество

Netflix снимет фильм о молодом Шерлоке Холмсе

Сервис Netflix снимет полнометражный фильм о молодом Шерлоке Холмсе Sherlock Junior. Об этом сообщило издание Comic Book.

По его данным, согласно официальному синопсису, действие будет перенесено в наши дни, а в центре сюжета окажется юный Джон Ватсон, который объединяет усилия с новым соседом Шерлоком Холмсом, чтобы разгадать тайну странного исчезновения ведьмы.

Собрав команду таких же детей-сыщиков, они постараются избежать встречи с несколькими опасными преступниками и отыскать сокровище, которое спрятала ведьма.

Сценарий подготовит Эрен Крюгер («Звонок», «Дамбо»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169087/
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