Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

Образована Кара-Киргизская автономная область

Фото foto.kg. Празднование образования Кара-Киргизской АО

Кара-Киргизская автономная область — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 14 октября 1924 года по 25 мая 1925-го. Столица автономной области — город Пишпек.

В октябре-ноябре 1924 года в РСФСР осуществлено национально-государственное размежевание Средней Азии. В результате 14 октября 1924-го из южной части Джетысуйской и северо-восточных частей Ферганской области бывшей Туркестанской АССР образована Кара-Киргизская АО.

Область включила в себя территории Каракольского, Нарынского, Пишпекского уездов Джетысуйской губернии, Ошский уезд (полностью), по 10 волостей из Андижанского и Наманганского уездов, 5 волостей Ферганского уезда, 2 волости Кокандского уезда Ферганской области, 14 волостей Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области.

25 мая 1925 года Кара-Киргизская АО переименована в Киргизскую АО.

Всемирный день стандартов

Международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization.

Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном.

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня 1847-го. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет — 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.

Марш обессмертил имя Мендельсона: сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии, а в интернете появляется все больше кавер-версий произведения.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Толен Шамшиев

Родился 14 октября 1910 года в селе Куршаб Ошской области. Поэт, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.

Занимал ответственные должности в печатных органах республики, радиокомитете, был директором кыргызского отделения Литфонда СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР I созыва.

о сыне Толена Шамшиева Читайте в материале Болот Шамшиев. Слово о Мастере

Печатается с 1931 года. Первый поэтический сборник «Отуз-Адыр» издан в 1934-м. Главной темой творчества поэта в 30-е годы явился созидательный труд колхозного крестьянства на кыргызской земле. В 1935 году вышла в свет его пьеса «Слезы».

Он является автором ряда поэтических сборников, а также многих рассказов, очерков, воспоминаний, публицистических статей. Перевел на кыргызский язык произведения Владимира Маяковского, Садриддина Айни, Мусы Джалиля, Николая Тихонова, Туреун Парда и других.

Отец актера, кинорежиссера и сценариста Болота Шамшиева.

Родился гандболист Владимир Максимов

Фото из интернета. Владимир Максимов

Родился 14 октября 1945 года в городе Канте. Заслуженный тренер СССР и России.

На Олимпийских играх в Монреале в 1976 году в составе сборной СССР по гандболу завоевал золотую медаль.

Владимир Максимов приводил сборную страны к победам на Олимпийских играх в Барселоне-1992 (в качестве второго тренера) и в Сиднее-2000 (как главный тренер), на чемпионатах мира (1993, 1997) и чемпионате Европы (1996).

Возглавлял Федерацию гандбола России, тренерует клуб «Чеховские медведи».

Родился художник Турсунбек Койчиев

Фото Министерства культуры КР. Турсунбек Койчиев

Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Булак Чуйской области. Заслуженный деятель культуры КР, народный художник КР. Творческая деятельность Турсунбека Койчиева началась в 1965 году с участия в республиканских выставках. Он работал в сюжетно-тематической картине и пейзаже, участвовал в пленэрах, ездил в творческие командировки в Москву, Кутаиси и Гурфуз.



Внес неоценимый вклад в развитие кыргызского национального изобразительного искусства.

Умер 1 июля 2016 года.

Умер специалист-лесовод Петр Ган

Фото из интернета. Петр Ган