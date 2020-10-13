Чиновники вновь изучают возможность возобновления учебы в школах

Вопрос возобновления учебного процесса в школах в реальном режиме вновь на повестке дня. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, возможность открытия общеобразовательных учреждений изучается совместно с Минздравом.

Сотрудники некоторых школ заявили, что уроки возобновятся со следующего понедельника, 19 октября.

В ведомстве конкретных дат пока не называют. «Есть несколько вариантов, сегодня их предложат на заседании республиканского штаба. Ждем решение», — отметили в министерстве.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Отметим, что дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса. В Кыргызстане в последние дни идет рост заболеваемости. За последние сутки выявили 343 случая. За последние трое суток скончались десять человек.