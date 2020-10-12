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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Работать на позитиве. Мэр Бишкека предложил пока не штрафовать потребителей

Мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил временно не применять отключение и штрафы к потребителям на время действия ЧП. Об этом он заявил на плановом совещании в муниципалитете.

«Мы работаем сейчас только на позитиве, чтобы не раздражать горожан в это трудное время, когда действует комендантский час», — отметил Азиз Суракматов.

Градоначальник добавил, что коммунальные службы должны работать бесперебойно.

Азиз Суракматов также напомнил, что в Бишкеке образована комендатура. Она расположилась в здании мэрии. «Сегодня все приказы коменданта должны неукоснительно выполняться. Я прошу полного взаимодействия руководителей наших служб с комендантом Бишкека», — добавил он.

Напомним, на территории Бишкека введено чрезвычайное положение на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года, действует комендантский час с 22.00 до 5.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168955/
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