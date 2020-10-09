Парламент еще не получил указ президента о введении ЧП

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера парламента Мыктыбек Абдылдаев пояснил 24.kg порядок введения указа о чрезвычайном положении.

По его словам, ЧП вводится указом президента. Парламент получает уведомление об этом в течение суток.

«Жогорку Кенеш должен рассмотреть документ в течение трех суток с момента получения и принять решение — либо утвердить его, либо отклонить. Думаю, в связи со сложившейся ситуацией нардепы должны прийти и рассмотреть указ о введении ЧП в экстренном порядке», — сказал торага.

Указ о ЧП действует с момента подписания. Мы его должны только утвердить. Утверждение пройдет очень оперативно. Мыктыбек Абдылдаев

Он добавил, что депутаты соберут кворум в ближайшие сутки, поскольку с утверждением указа о ЧП затягивать нельзя. В конституционном законе прописаны сроки.

Отметим, что глава правовой клиники «Адилет» ранее заявила, что «пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный».