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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Омурбек Бабанов не собирается покидать Кыргызстан

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов сделал заявление: он не собирается уезжать из страны. Оно опубликовано в Twitter.

По его словам, сегодня его автомобиль и машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева обстреляли.

Омурбек Бабанов заверил, что они пришли сегодня на площадь Ала-Тоо с мирными намерениями. Но на его сторонников и тех, кто поддерживает Атамбаева, напали провокаторы, устроили беспорядки. «Мне не нужна власть. Я никогда не шел с властными партиями. Хотя и мог, я богатый человек», — сказал Омурбек Бабанов.

Отметим, ранее политик заявил, что хочет стать премьер-министром. Его, как единого кандидата, выдвинуло объединение четырех партий — «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа».

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168604/
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