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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пресс-служба президента: Пока парламент утверждает режим ЧП, указ действует

«В течение трех дней Жогорку Кенеш должен утвердить или отменить указ президента о введении чрезвычайного положения. Документ находится в силе, поскольку он вступает в силу с момента подписания», — заявили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, в соответствии со статьей 4 конституционного Закона «О чрезвычайном положении» в интересах обеспечения безопасности граждан или охраны конституционного строя президент в случае возникновения кризисных ситуаций социального характера (вооруженный мятеж, межэтнические конфликты, массовые беспорядки, сопряженные с насилием и угрозой жизни людей и так далее), устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер, президент предупреждает о возможности введения чрезвычайного положения. А в отдельных местностях вводит его без предварительного объявления, о чем незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу.

«Согласно статье 9 конституционного Закона «О чрезвычайном положении», Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ главы государства о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях на территории республики или отменить его. Учитывая сложившуюся ситуацию в Бишкеке, для защиты здоровья и жизни граждан просим воздержаться от неверной интерпретации положений документа», — говорится в сообщении.

Отметим, что глава правовой клиники «Адилет» ранее заявила, что «пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный».
Ссылка: https://24.kg/vlast/168567/
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