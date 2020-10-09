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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Как выглядят обе площади сейчас

На Старой площади возле Дома правительства осталось примерно 100 человек — все они дружинники со стороны Садыра Жапарова.

Остальные митингующие покинули территорию, многие из них ночуют в отеле «Ак-Кеме». В соцсетях опубликовали фотографию, как сторонников Садыра Жапарова привезли на ночлег.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Митингующих сторонников Садыра Жапарова привезли в отель «Ак-Кеме» на ночлег

На центральной площади Ала-Тоо людей также нет.
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Отметим, что с 10 октября в Бишкеке вводят режим чрезвычайного положения. Комендантом города назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Комендантский час будет действовать с 20.00 до 8.00.

Напомним, ранее президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории города Бишкека режим чрезвычайного положения.

Сегодня в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова.

На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка. Ранение получил в том числе охранник экс-главы кабмина Темира Сариева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168602/
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