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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Внеочередную сессию горкенеша созывают в Оше: встречать Мелиса Мырзакматова

В Оше депутаты собирают внеочередную сессию, чтобы избрать мэром города Мелиса Мырзакматова. Информацию 24.kg подтвердил член Жогорку Кенеша Искендер Гайпкулов, который приходится сватом ему.

«На площади у городской администрации собрались люди, они ждут возвращения Мелиса Мырзакматова. Он уже в самолете и готовится вылететь в южную столицу. Через час должен приземлиться», — сказал он.

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167951/
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