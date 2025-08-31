18:29
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Власть

Дональд Трамп нашел глубокую трещину в каменной кладке Белого дома

Американский лидер заявил в сети Truth Social о наличии 23-метровой трещины в каменной кладке Белого дома.

Дональд Трамп рассказал, что использовал «самый красивый мрамор и камень, какой только можно найти». По его словам, «три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов (23 метра)». Президент США назвал ее «глубокой и ужасной».

Как показало расследование, причиной повреждения стал субподрядчик. Каменную поверхность повредила неисправная транспортная тележка. Поврежденный участок будет полностью восстановлен за счет компании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341663/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом
Встреча Трампа и Зеленского: как может измениться ситуация вокруг Украины
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме
Оказывается, он реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции «Белого дома»
Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом
В США снова прошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа
Китай, пошлины, Путин, Европа. Трамп сделал несколько очередных заявлений
Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)
Популярные новости
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
В&nbsp;Кыргызстане вводят госмонополию на&nbsp;подготовку специалистов в&nbsp;сфере медицины В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины
Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в&nbsp;пробку Садыр Жапаров рассказал водителям автобусов, как из-за них попал в пробку
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
31 августа, воскресенье
18:13
Дональд Трамп нашел глубокую трещину в каменной кладке Белого дома Дональд Трамп нашел глубокую трещину в каменной кладке...
17:47
После реабилитации открывается участок проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке
15:00
Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей 24.kg
13:53
Очередная сессия Жогорку Кенеша начнется 1 сентября
13:32
Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»