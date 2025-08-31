Дональд Трамп нашел глубокую трещину в каменной кладке Белого дома

Американский лидер заявил в сети Truth Social о наличии 23-метровой трещины в каменной кладке Белого дома.

Дональд Трамп рассказал, что использовал «самый красивый мрамор и камень, какой только можно найти». По его словам, «три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов (23 метра)». Президент США назвал ее «глубокой и ужасной».

Как показало расследование, причиной повреждения стал субподрядчик. Каменную поверхность повредила неисправная транспортная тележка. Поврежденный участок будет полностью восстановлен за счет компании.