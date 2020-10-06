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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке через южный БЧК построят мост за 23 миллиона сомов

В столице через южный БЧК построят мост за 23 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, тендер на строительство объявил Бишкекасфальтсервис. Отмечается, что длина сооружения составит 18 метров, ширина проезжей части — по 11 метров, а тротуаров — по 3 метра с каждой стороны.

Напомним, что столиная мэрия хочет продлить улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении и соединить с улицей Сухэ Батора. При этом через БЧК будет построен мост. Дорога будет шестиполосной, шириной 24 метра и с разделительной полосой посередине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167649/
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