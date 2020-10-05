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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке началась реконструкция дорог по второй фазе гранта КНР

Вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта КНР официально стартовала. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, первой отремонтируют улицу Ташкентскую (от улицы Турусбекова до Тоголока Молдо). На ней будет временно ограничено автомобильное движение. Анонсируют также строительство продолжения улицы Сухэ-Батора (от улицы Каралаева до Шабдана Баатыра).

«Дорожные работы на улице Ташкентской начнутся сегодня, 5 октября, в 15.00. На Сухэ-Батора — завтра, 6 октября, утром. Завершить их планируется к концу осени. На улицах обновят дорожное покрытие, бордюры, ирригационные лотки и тротуары», — отметили в мэрии.

Строительством будет заниматься китайская корпорация China Road & Bridges Corporation.

В мэрии напомнили, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт произведут за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167576/
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