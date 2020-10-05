Возврат в школы. Вопрос о зарплате учителям остается открытым

По возврату в школы учащихся 2-6-х классов с 6 октября остается много открытых вопросов. Об этом 24.kg сообщила директор школы-лицея № 28 Валентина Лисниченко.

По ее словам, один из таких вопросов — оплата учительского труда в случае разделения классов на подгруппы. «В классе площадью 60 квадратов, где занимается 40 детей, невозможно обеспечить дистанцию. Если же их делить, как первоклассников, тогда один учитель должен войти в один класс дважды. А как решать вопрос об оплате? В первых классах за это практически не оплачивают», — сказала Валентина Лисниченко.

Она также отметила отсутствие приказа Госсанэпиднадзора по переполненным образовательным учреждениям. Школа-лицей № 28, к примеру, рассчитана на 680 мест, а обучается в ней 1,6 тысячи детей.

На вопрос, смогут ли школы обеспечить утвержденный алгоритм, Валентина Лисниченко ответила: «Мы можем обеспечить техническую сторону (уборку, дезинфекцию), деление по кабинетам (сейчас их много свободных). Но как составить расписание, ведь учителя одни и те же?»

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.