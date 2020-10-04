Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» празднует победу

В штабе партии «Мекеним Кыргызстан» проинформировали, что согласны с итогами парламентских выборов — 2020.

Лидер политорганизации Мирлан Бакиров заявил, что согласен с предварительными данными, которые представили в ЦИК по предварительным итогам, полученным после обработки информации с автоматически считывающих урн.

По его словам, каждая партия, принявшая решение пойти на выборы, ставила перед собой цель пройти в Жогорку Кенеш. «Один избиратель — один голос. Тут нет ошибок», — резюмировал Мирлан Бакиров.

Ранее отказались признавать итоги выборов партии «Ата Мекен», «Социал-демократы Кыргызстана», «Бир Бол» и другие.

Пока итоги голосования выглядят так: