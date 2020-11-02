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Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Выборы — 2020

Конституционная палата приняла к рассмотрению заявление партии «Реформа»

Коллегия судей Конституционной палаты приняла к производству обращения политической партии «Реформа», а также граждан Нурлана Касымбекова и Таалайбека Усубалиева.  Они оспаривают положения конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом сообщает КП КР. 

Уточняется, что рассмотрение этих дел объединено в одно судопроизводство и начата подготовка к рассмотрению.

Предметом обращения, напомним, являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента парламента. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство, как отмечают заявители, не находилось ни в одном из этих состояний.

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Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171579/
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