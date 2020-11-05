Движение «Умут» выдвигает новым властям страны требования. Какие?

Представители движения «Умут» (Надежда), куда входят 15 партий и гражданские активисты, обратились к новым властям Кыргызстана с требованиями. Об этом заявлено сегодня на брифинге.

В резолюции указано, что власть должна в кратчайшие сроки полностью вернуться в правовое поле и распустить шестой созыв Жогорку Кенеша, полномочия которого истекли 28 октября.

Члены движения считают, что должно быть исполнено законно принятое решение ЦИК о назначении даты повторных выборов на 20 декабря. Кроме того, и. о. президента обязан незамедлительно подписать пакет поправок в избирательное законодательство, предусматривающих снижение порога до 3 процентов, залога до миллиона сомов и исключение формы № 2.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом также предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63, которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.