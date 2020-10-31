Партия «Реформа» ждет решения ЦИК по возврату избирательного залога. Об этом 24.kg сообщила лидер политической организации Клара Сооронкулова.

По ее словам, если Центризбирком не вернет 5 миллионов сомов, то партия подаст в суд. «Непонятно, почему Центризбирком тянет. Итоги выборов признали недействительными. Раз они не состоялись, партиям нужно возвращать залог. И не надо специального толкования от Жогорку Кенеша. Срок полномочий которого, кстати, истек 28 октября. На следующей неделе, насколько мне известно, ЦИК должна решить вопрос. Если будет постановление о частичном возврате залога или отказе, обратимся в суд», — сказала Клара Сооронкулова.

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Ранее о намерении судиться с ЦИК заявляли партии «Бир Бол» и «Ата Мекен». Настаивают на возвращении средств «Бутун Кыргызстан», «Мекенчил» и другие политобъединения, участвовавшие в парламентских выборах. В ЦИК ссылаются на то, что в законе не прописана норма возврата залога в случае отмены итогов выборов.

6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.