11:39
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

«Реформа» ждет решения ЦИК по возврату избирательного залога

Партия «Реформа» ждет решения ЦИК по возврату избирательного залога. Об этом 24.kg сообщила лидер политической организации Клара Сооронкулова.

По ее словам, если Центризбирком не вернет 5 миллионов сомов, то партия подаст в суд. «Непонятно, почему Центризбирком тянет. Итоги выборов признали недействительными. Раз они не состоялись, партиям нужно возвращать залог. И не надо специального толкования от Жогорку Кенеша. Срок полномочий которого, кстати, истек 28 октября. На следующей неделе, насколько мне известно, ЦИК должна решить вопрос. Если будет постановление о частичном возврате залога или отказе, обратимся в суд», — сказала Клара Сооронкулова.

Читайте по теме
ЦИК объявит о возвращении партиям уведомлений об участии в повторных выборах

Ранее о намерении судиться с ЦИК заявляли партии «Бир Бол» и «Ата Мекен». Настаивают на возвращении средств «Бутун Кыргызстан», «Мекенчил» и другие политобъединения, участвовавшие в парламентских выборах. В ЦИК ссылаются на то, что в законе не прописана норма возврата залога в случае отмены итогов выборов. 

6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171494/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Быбары-2020? На сайте ЦИК название рубрики написано с ошибкой
ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных выборов
Верховный суд вернул жалобу ЦИК об отмене парламентских выборов
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову
Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша
ЦИК обжалует решение об отмене постановления о повторных выборах в парламент
Садыр Жапаров подсчитал, во сколько обойдется ремонт «Белого дома»
Садыр Жапаров рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы
Представители МВД забрали из ЦИК документы, поступившие из Кара-Суйской ТИК
В МВД уверяют, что не вмешиваются в деятельность ЦИК по проведению выборов
Популярные новости
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Жапаров ответил на&nbsp;заявление главы Совбеза о&nbsp;том, что задержание Матраимова шоу Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу
Бизнес
На&nbsp;главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля На главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля
Акция &laquo;Счастливый ключ&raquo;: выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке от&nbsp;Capstroy KG&nbsp;и&nbsp;MegaCom Акция «Счастливый ключ»: выиграй квартиру в Бишкеке от Capstroy KG и MegaCom
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
31 октября, суббота
11:17
«Реформа» ждет решения ЦИК по возврату избирательного залога «Реформа» ждет решения ЦИК по возврату избирательного з...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 октября
10:49
Выборы президента. ЦИК разъясняет правила аккредитации для СМИ
10:28
Сотрудники аппарата Жогорку Кенеша не получили зарплату
10:07
На главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля