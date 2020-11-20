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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Конституционная реформа

Конституционная палата отложила рассмотрение заявления «Реформы». Нет судьи

Конституционная палата должна была сегодня начать рассмотрение заявления лидера политической партии «Реформа» Клары Сооронкуловой по переносу даты повторных выборов депутатов парламента. 

Напомним, предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». В заявлении указано, что парламент проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

Это же подтверждает и Венецианская комиссия в своем заключении. «Сегодня Конституционная палата должна была начать рассматривать наше заявление. Но заседание отложено. Отсутствует один из судей», — сказала Клара Сооронкулова.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173845/
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