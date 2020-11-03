Политические события в Кыргызстане привели к росту заражения COVID-19

Политические события в Кыргызстане привели к росту зараженных COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, заражений стало больше не только из-за многочисленных митингов в Бишкеке, но и из-за выборного процесса.

«Шла агитационная работа, мы кричали, что нельзя собирать на стадионах по 2 тысячи человек, штрафовали штабы партий, но сегодня мы видим, чем это все закончилось», — рассказал чиновник.

Нурболот Усенбаев отметил, что зимой ситуация может усугубиться, потому что граждане еще больше станут собираться в ограниченном пространстве. «Физическая дистанция — самая основная защита от коронавируса, все должны ее строго соблюдать. Нарушение элементарных правил приводит к росту заражения инфекцией», — подчеркнул замминистра здравоохранения.

Внештатный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев сказал, что сегодня медики работают по четвертому протоколу лечения коронавируса.