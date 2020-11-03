12:57
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Общество
Сюжет: COVID-19

Политические события в Кыргызстане привели к росту заражения COVID-19

Политические события в Кыргызстане привели к росту зараженных COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме
Причина большого числа зараженных коронавирусом на юге — слабый иммунитет

По его словам, заражений стало больше не только из-за многочисленных митингов в Бишкеке, но и из-за выборного процесса.

«Шла агитационная работа, мы кричали, что нельзя собирать на стадионах по 2 тысячи человек, штрафовали штабы партий, но сегодня мы видим, чем это все закончилось», — рассказал чиновник.

Нурболот Усенбаев отметил, что зимой ситуация может усугубиться, потому что граждане еще больше станут собираться в ограниченном пространстве. «Физическая дистанция — самая основная защита от коронавируса, все должны ее строго соблюдать. Нарушение элементарных правил приводит к росту заражения инфекцией», — подчеркнул замминистра здравоохранения.

Внештатный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев сказал, что сегодня медики работают по четвертому протоколу лечения коронавируса.

«Однако сейчас мы начали рассматривать пятую версию протокола. Думаю, в ближайшие две недели примем ее. Для начала учтем все нюансы: как лучше лечиться дома, что такое сочетание гриппа и COVID-19, это все войдет в пятый протокол», — заключил пульмонолог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171758/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Причина большого числа зараженных коронавирусом на юге — слабый иммунитет
Эксперт рассказал кыргызстанцам, почему при COVID-19 не надо делать рентген и КТ
Пульмонолог: Симптомы гриппа и коронавируса различить невозможно
COVID-19. В мире заразились 46,8 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 547 человек
В КР выявили 400 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 60 279
Вторая волна COVID-19. Казахстан усиливает ограничительные меры на границе
Мигранты в России получат бесплатную медицинскую помощь при заражении COVID-19
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от&nbsp;выплаты налогов В Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от выплаты налогов
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
12:56
В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения, рассказали в мэрии В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения,...
12:53
Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в энергоотрасли
12:42
Политические события в Кыргызстане привели к росту заражения COVID-19
12:29
Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
12:23
Причина большого числа зараженных коронавирусом на юге — слабый иммунитет